La police a contrôlé 113.000 voyageurs en 10 jours, dont 1.400 automobilistes

Le codeco du 19 juillet l’avait annoncé : les contrôles des voyageurs au retour seraient renforcés. Particulièrement pour les retours de zones rouges et afin d’imposer de présenter un Formulaire de localisation du passager (Passenger locator form – PLF). Des contrôles dans les aéroports, les gares et sur les routes qui reviennent à la police fédérale. Quel bilan depuis 10 jours ? Les forces de l’ordre ont procédé au contrôle de 113.106 personnes à l’arrivée en Belgique entre le 16 et le 25 juillet, mais avec de fortes disparités selon le mode de transport : 99.788 passagers aériens, 11.929 voyageurs du rail et (seulement) 1.389 personnes arrivant par la route. Des contrôles qui correspondent à 6.640 avions, 266 trains et 1.106 automobiles. 100 % des trains internationaux à haute vitesse sont passés au crible, nous dit-on. 100 % des passagers aériens extra-Schengen, aussi.