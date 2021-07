«Le sorelle Macaluso»: chronique familiale hors du temps

Présenté en compétition à Venise en septembre dernier, Le sorelle Macaluso est un film hors du temps, teinté de l’atmosphère du Sud de l’Italie, de son âme et d’une certaine mélancolie. Un film choral, qui s’appuie sur la force des sentiments et la complexité des histoires familiales. L’œuvre de la dramaturge et cinéaste italienne Emma Dante (Una Via a Palermo) qui adapte ici sa pièce de théâtre du même nom, créée à Avignon en 2014.

L’histoire de cinq sœurs vivant dans un appartement au dernier étage d’un immeuble de la banlieue de Palerme. Au sein de ce foyer qui porte les stigmates de la vie qui s’écoule, les sœurs Macaluso – toutes très différentes – vivent unies et prennent soin les unes des autres. Une vie paisible, bercée par le soleil du Sud, où on a l’impression que rien ne pourrait leur arriver. Pourtant, un jour, cet équilibre est bouleversé…