Clear Channel choisie pour exploiter les espaces publicitaires dans les gares SNCB (2)

Clear Channel compte notamment équiper davantage de gares de supports publicitaires digitaux modernes. "Cette solution profitera à la SNCB et à ses voyageurs, tout en assurant une visibilité optimale aux annonceurs. Ces mêmes supports seront également utilisés par la SNCB pour communiquer avec ses clients et leur donner de l'information", explique l'entreprise dans un communiqué.

Cet important contrat, dont les modalités financières n'ont pas été divulguées, permettra aux annonceurs de Clear Channel de communiquer auprès des plus de 8 millions de voyageurs et visiteurs hebdomadaires des gares de la SNCB, par le truchement de plus de 4.000 panneaux publicitaires.