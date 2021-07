Simone Biles face à ses démons

Elle aurait voulu être discrète, s’éclipser en douceur, mais c’est impossible pour une sportive de son statut. Et c’est précisément là, dans cette surexposition sportive (6 finales à Tokyo) et médiatique, que réside probablement le problème auquel est confrontée Simone Biles. Superstar mondiale de la gym, la quadruple championne olympique en titre, doit « affronter ses démons ». Dissimulés dans son esprit de jeune femme de 24 ans, qui ne sait plus trop à quoi tout cela rime, si la suite de sa carrière conserve du sens. « Dès que je monte sur le tapis, c’est juste moi et ma tête… Je dois faire ce qui est bon pour moi et me concentrer sur ma santé mentale, ne pas compromettre mon bien-être », a-t-elle expliqué après avoir reçu une médaille… d’argent, dans la foulée de la compétition par équipe (perdue par les USA aux dépens du Comité olympique de Russie).