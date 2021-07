JO 2020: «Dimanche, ce sera Nina face à son destin, pas Derwael contre Lee»

Soyons de bon compte, l’enjeu contenu dans la première des quatre finales auxquelles la gym belge a gagné le droit de participer, en cette première semaine olympique, était relatif, difficile à circonscrire avec autant de précision que le praticable de l’Ariake Arena. Déjà assurées de réussir la meilleure performance collective de l’histoire belge de la discipline (12e place aux JO de Rio, 10e rang aux Mondiaux 2019 à Stuttgart), Nina Derwael et ses équipières devaient avant tout trouver le meilleur équilibre entre le plaisir de l’instant et l’efficace préparation des prochaines échéances. Une alchimie difficile à réussir, alors que le podium (finalement pris d’assaut par Russie, États-Unis et Grande-Bretagne, dans cet ordre) était inaccessible.