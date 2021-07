Une médaille grâce à Van Tichelt

Il y a cinq ans, à Rio, Matthias Casse avait servi de sparring-partner à Dirk Van Tichelt et était resté dans son sillage pendant toute la préparation olympique et la durée des Jeux. Il avait du coup assisté en direct à la médaille de bronze du Campinois en moins de 73 kg et vu comment l’« ours de Brecht » avait géré sa journée dans cet environnement si particulier que sont les Jeux olympiques.

« Ce qui m’a marqué, ce jour-là, c’est de voir comment Dirk a su se remobiliser après avoir été battu en demi-finale. Au lieu de ressasser sa défaite et de se lamenter, il a directement pensé au combat suivant. Il a tourné le bouton. J’ai fait la même chose ici après avoir perdu contre Nagase. Avec Mark (van der Ham, son coach, NDLR), on a rapidement établi la tactique pour le combat pour le bronze face à Grigalashvili. Je crois que c’est ce qui m’a permis de l’emporter. »