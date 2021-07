Matthias Casse, une cachotterie en bronze

Sur le podium, c’est tout juste s’il a esquissé un sourire. Le regard un peu perdu, il était visiblement ailleurs. « J’étais triste que ma famille ne soit pas là pour partager ce moment avec moi », dit Matthias Casse. « Initialement, ils avaient acheté un billet pour venir m’encourager… »

Dans les catacombes du Budokan, la médaille de bronze autour du cou, quelques instants plus tard, il est apparu plus soulagé. Il était venu à Tokyo pour l’or et rien que l’or, une ambition légitime quand on est champion du monde en titre et nº1 mondial, mais est finalement en paix avec cette 3e place après les semaines un peu folles qu’il a vécues et dont il n’avait rien révélé.