Si les cinq joueurs constituant la ligne médiane carolo étaient déjà au Mambourg la saison dernière, leur position et leurs rôles sur le terrain ont changé. Et le premier test ostendais a été plutôt concluant.

Le Charleroi du coup d’envoi à Ostende avait bien changé par rapport aux forces en présence la saison dernière. Alors que dans les cages et en attaque, on comptait de nouvelles têtes et que la défense avait Dessoleil pour seul rescapé, le cinq médian était, lui, entièrement composé de joueurs déjà habillés de zébrures lors du défunt exercice.

Mais ces cinq-là ont, sous Edward Still, un rôle bien différent de celui que Karim Belhocine leur avait confié.