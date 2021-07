Luxe: Kering dépasse au premier semestre son niveau de vente d'avant pandémie

Les ventes du groupe dirigé par François-Henri Pinault se sont établies à 8 milliards d'euros, en hausse de 49,6% sur un an, à un niveau supérieur aux consensus établis par les agences Factset et Bloomberg, qui tablaient respectivement sur 7,875 milliards et 7,85 milliards. Comparé au premier semestre 2019 avant la pandémie, les ventes ressortent en hausse de 8,4%.

Le bénéfice net semestriel a, lui, été multiplié par cinq par rapport à 2020 pour atteindre 1,48 milliard d'euros.

La marge opérationnelle courante est de 27,8% (contre 29,5% en 2019, année record) et, malgré un marché du luxe encore "dépendant de l'évolution de la situation sanitaire", le groupe se dit confiant dans son "potentiel de croissance à moyen et long termes".

"Toutes nos maisons ont contribué au fort rebond du chiffre d'affaires (...) avec une forte accélération au second trimestre", déclare son PDG François-Henri Pinault cité dans le communiqué.