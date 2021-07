JO 2020: les Belgian Cats s’offrent une entrée historique

C’est un moment, hors du temps, dont elles parleront encore longtemps. Un match référence qui fera définitivement date dans l’histoire du basket féminin belge. Celui qui vit des heures un peu folles depuis quelques années déjà, et plus encore depuis que les Belgian Cats se sont fédérées autour de ce projet, fou au demeurant, de se qualifier pour les Jeux olympiques ! Un projet qui avait pris forme en février 2020, quelques semaines à peine avant que le covid ne mette la planète à l’arrêt et ne reporte le rêve d’une année supplémentaire. Pas de quoi les détourner de leur objectif, mais bien assez au contraire pour décupler encore leur envie.