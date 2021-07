Axel Witsel, Thorgan Hazard et Thomas Meunier ont un nouveau coéquipier: Dortmund confirme l’arrivée de Donyell Malen en provenance du PSV

Le Borussia Dortmund a confirmé mardi l’arrivée de Donyell Malen en provenance du PSV Eindhoven. L’international néerlandais a signé un contrat jusqu’en 2026 avec le club d’Axel Witsel, Thorgan Hazard et Thomas Meunier.

Malen, 22 ans, est passé par les centres de formation de l’Ajax et d’Arsenal avant de rejoindre l’équipe U21 du PSV en 2017 puis de faire ses débuts professionnels en février 2018. Au total, il a joué 116 rencontres avec le club néerlandais et a inscrit 55 buts et délivré 24 assists. Sur le plan collectif, il a remporté le titre de champion des Pays-Bas en 2018.

À Dortmund, il sera appelé à remplacer Jadon Sancho qui a quitté les Borussen pour s’engager avec Manchester United.