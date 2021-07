Riccardo Muti: la rencontre de la perfection formelle et du feu intérieur

Muti est un chef qui ose parler et on a tout intérêt à écouter ce qu’il nous dit avec une réserve polie qui dissimule mal une passion ardente. L’exacte réplique de son travail sur l’estrade des concerts.

Tout le monde se souvient de cette soirée du 12 mars 2011 à l’Opéra de Rome où Muti bissa le chœur des esclaves de Nabucco en invitant le public à se joindre aux musiciens dans cette dénonciation des coupes réalisées par le gouvernement dans le financement des institutions culturelles. Depuis, il ne cesse de prendre pour la défense de la place de la musique dans nos sociétés ces interventions culminant dans son adresse lors du dernier Concert de Nouvel An du Philharmonique de Vienne : « Les armes de la musique sont l’amour et sa mission pour l’humanité n’en fait pas un divertissement mais une nécessité spirituelle : que les politiques partout dans le monde considèrent la musique avec plus de respect. »