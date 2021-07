Le Petit Esperanzah est déjà grand

Jean-Yves Laffineur nous l’avait promis : pas question de passer une nouvelle année sans festival à l’abbaye de Floreffe. Ainsi donc voici, ces 31 juillet et 1er août, le Petit Esperanzah. « On a appelé le festival Petit, nous a avoué son directeur Jean-Yves Laffineur, car il se déroulera sur deux jours au lieu de trois et deux scènes au lieu de trois avec une jauge qu’on limitera à 4.000 personnes. Mais on a tenu à ce que cela reste un vrai festival Esperanzah, avec ses débats et son village pour enfants. Le maître mot de cette édition un peu particulière sera convivialité. On a tout fait pour que celle-ci soit totale. »