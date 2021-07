Les Lokerse Feesten en version Belgofolies

Comme beaucoup d’autres festivals qui avaient jeté l’éponge l’an dernier, les Lokerse Feesten reviennent cette année en mode covid, à savoir avec une affiche réduite aux artistes belges. Cette 46e édition se déroulera du vendredi 30 juillet au dimanche 8 août. Rien à voir bien sûr avec ces années où l’on a pu apprécier, en bord de Grote Kaai, Neil Young, Snoop Dogg, Simple Minds, The Cure, The Sisters of Mercy, Iggy & The Stooges, Madness, Echo & The Bunnymen, The Human League, les Sex Pistols, Sinéad O’Connor, Morrissey, etc.