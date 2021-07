Nick Celis, la cheville ouvrière

Âgé de 32 ans, l’Anversois (ils le sont tous !) est la cheville ouvrière de ce groupe né en 2014 : recherches de sponsors, organisation des voyages, comptabilité, préparation des entraînements, prise de rendez-vous avec le physio, etc., c’est lui ! « Je viens d’être nommé notaire, et comme je travaille à l’étude de mon père depuis un moment déjà, je dispose de libertés que n’ont pas mes équipiers », dit humblement Nick Celis (1,96m) qui a joué en D1 (Malines notamment) avant de redescendre vers la D2 et de se consacrer surtout au 3x3 où il est 56e joueur mondial.