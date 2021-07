Thierry Marien, solide masse sous l’anneau

Avec son 1,97m, Thierry Marien (28 ans) en impose d’autant plus qu’il déplace une solide masse sous l’anneau. Un peu plus souvent laissé au repos, il complète parfaitement le trio de base de l’équipe belge de 3x3. Business partner en relations humaines dans une société d’informatique, il fait partie de l’équipe depuis longtemps et est classé 66e mondial. Il a joué à Kontich.