La journée historique du basket belge aux Jeux de Tokyo

À 23 ans, Thibaut Vervoort est le plus jeune de la bande, mais également le plus « petit », avec son 1,95m seulement. Il est gestionnaire de projets dans une entreprise de recrutement. Avec son éternel bandeau qui retient sa crinière blonde, on le remarque tout de suite. Et pourtant, dans le cours du jeu, il est capable de se démarquer avec beaucoup de subtilité pour tromper l’adversaire. Il joue à l’Antwerp, et en 3x3, il est classé à la 78e place mondiale.