Ecole: l’échec de l’enseignement différencié

L’enseignement en Fédération Wallonie Bruxelles fait partie des plus inégalitaires d’Europe. Les résultats scolaires des petits wallons et bruxellois dépendent plus largement de leur origine sociale que dans les pays voisins. Pour combattre ce mal, les politiques de discrimination positive s’enchaînent à un rythme effréné depuis plus de trente ans. Entre 1989 et 2019, le budget dévolu a considérablement augmenté, passant de 1,8 million à 70 millions d’euros. Soit 0,88 % de l’enveloppe totale de l’enseignement.