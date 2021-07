Coronavirus: l’adhésion au vaccin «remarquable» chez les adolescents

Les taux de vaccination sont assez équivalents entre les régions alors que la différence avec la Flandre, qui vaccine plus vite, est de l’ordre de 10 % chez les plus de 18 ans.

Au niveau des adolescents âgés entre 16 et 17 ans, la vaccination rencontre un certain succès, l’adhésion étant « assez remarquable » dans cette tranche d’âge, souligne Jean-Michel Dogné, directeur du département pharmacie de l’Université de Namur et membre de la Task Force vaccination dans La Dernière Heure mercredi.

« Au sud du pays, dans cette tranche d’âge, un jeune sur deux a déjà pris rendez-vous ou reçu sa première dose, tandis qu’on approche les 20 % d’adolescents de 12 à 15 ans ayant fait la même démarche, sachant que ces derniers ont reçu leur invitation la semaine passée. On remarque une bonne réponse des ados chez qui l’adhésion au vaccin est assez remarquable. On est proche des 50 % de première dose dans cette population (45 % en Wallonie chez les 16-17 ans) et c’est une très bonne nouvelle au moment où le variant Delta circule beaucoup », le membre de la Task Force vaccination.