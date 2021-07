Entre pluie et éclaircies: les prévisions météo des prochains jours

Ce mercredi, l’atmosphère sera moins instable, mais le flux sera plus soutenu. Des éclaircies alterneront avec des nuages cumuliformes pouvant encore mener à l’une ou l’autre averse. Celles-ci seront toutefois moins intenses que les jours précédents et le risque d’orage sera limité. Il fera encore un peu trop frais pour la saison avec des maxima autour de 17 ou 18 degrés en Ardenne, et de 20 à 22 degrés en plaine. Le vent de sud-ouest sera souvent modéré dans les terres, assez fort sur l’ouest voire fort au littoral où les rafales pourront atteindre 65 km/h.