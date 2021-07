Les prix des voitures d’occasion risque d’augmenter

Selon les estimations du groupe Comet, actif dans quatre filières de traitement de déchets (appareils électriques et électroniques, véhicules, pneus et métaux), 50.000 véhicules (voitures, motos, mobylettes...) et 10.000 tonnes de déchets électroniques sont bons pour la casse; après les inondations, rapportait l’Echo.

D’autres estimations parlent de 10.000 voitures déclassées. Selon M. Gros, interrogé par nos confrères de Sudinfo, les inondations vont provoquer une contraction du marché de l’occasion. « Quoiqu’il en soi, il va y avoir une forte demande de voitures », estime-t-il. « « Et comme il y a de gros soucis de livraison actuellement pour les véhicules neufs (en raison du Covid et en raison d’une pénurie de pièces électroniques), les personnes sinistrées vont sans doute se tourner vers l’occasion. », rapporte-t-il encore. Quelle augmentation ? 8 à 9 % selon ce dernier.