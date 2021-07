France, Portugal, Espagne…: ces pays où le pass sanitaire est obligatoire

Déjà en vigueur au Danemark, en France et bientôt en Italie, le « pass sanitaire », qui réserve l’accès à certains lieux publics aux personnes vaccinées, guéries ou testées négatives, gagne du terrain en Europe.

Danemark et Hongrie pionniers

Au printemps, la Hongrie et le Danemark ont été parmi les premiers pays européens à lancer leur pass sanitaire.

Au Danemark, il est toujours obligatoire pour accéder à divers lieux, comme les salons de coiffure ou les salles de sport. Mais il ne sera plus nécessaire à partir de dimanche dans les musées, cinémas et théâtres et à partir du 1er septembre dans les bars et restaurants.