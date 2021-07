Opération Eldorado à Bruxelles: 2 personnes interpellées

Face à l’augmentation, dans le quartier de la Gare du Nord, d’un phénomène de vols en tout genre (vol à la tire, à l’étalage, dans véhicule…) dont certains commis avec violences et d’un sentiment d’insécurité des citoyens, la Zone de police de Bruxelles Nord a rapidement réagi en déployant et orientant des patrouilles de différents services de la police locale dont celles de la BST (Brigade de Sécurisation du Transport en commun) afin d’augmenter la sécurité des navetteurs qui transitent par le quartier de la Gare du Nord et des riverains.

Dans ce cadre, ce dimanche 25 juillet, la Brigade de Sécurisation du Transport de la Zone de Police Bruxelles Nord a mené une deuxième opération orientée vers la lutte contre les faits de vols à la tire, vols commis à l’aide de violences, consommation, détention et vente de stupéfiants dans le quartier Nord de Bruxelles, jouxtant immédiatement la Gare du Nord.