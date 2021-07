Deuxième trimestre solide pour BASF qui confirme ses prévisions

Le groupe chimique allemand BASF a réalisé un résultat d'exploitation, corrigé des éléments exceptionnels, au deuxième trimestre de près de 2,36 milliards d'euros, en nette progression par rapport à la même période en 2020 (226 millions) et en 2019 (un milliard), indique-t-il mercredi. Le chiffre d'affaires a, lui, augmenté de 56% par rapport au deuxième trimestre 2020, à 19,75 milliards d'euros.

Les activités du plus grand groupe chimique au monde s'améliorent. "La forte dynamique de croissance des deux précédents trimestres s'est poursuivie : grâce à des prix et des volumes plus élevés, nous pouvons présenter des résultats trimestriels très solides", a commenté le CEO Martin Brudermüller mercredi, lors de la présentation des chiffres.

Le bénéfice net de l'entreprise s'est élevé au deuxième trimestre à 1,65 milliard d'euros. Au printemps, il était encore question d'un déficit de 878 millions d'euros pour cette société cotée à l'indice allemand DAX.

Pour l'ensemble de l'année, BASF reste confiant et confirme ses prévisions, récemment relevées. Pour 2021, l'entreprise vise un chiffre d'affaires compris entre 74 et 77 milliards d'euros et un résultat opérationnel corrigé des éléments exceptionnels de 7 à 7,5 milliards d'euros.

Avec ces objectifs, le groupe chimique envisage une amélioration par rapport à la période avant la pandémie de coronavirus et, dans le meilleur des cas, le meilleur chiffre d'affaires de l'histoire de l'entreprise.