Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 remonte timidement

Elia (97,80) et Galapagos (51,51) étaient en tête avec des gains de 2,9 et 2,6%, Umicore (52,12) abandonnant par contre 2,6%. AB InBev (58,21) et Aperam (51,42) revenaient peu après à leurs points de départ, KBC (67,72) et Ageas (44,83) s'appréciant de 0,1 et moins de 0,1%. Aedifica (121,70) et Melexis (88,25) progressaient de 1,8%, cette dernière après des résultats supérieurs aux attentes. Proximus (17,24) gagnait 0,2%, ce que perdait Telenet (32,40). Orange Belgium (19,70) et Bpost (9,58) étaient par ailleurs négatives de 0,5 et 0,2%. Solvay (113,00) et UCB (89,54) valaient 0,6 et 0,3% de moins que la veille, arGEN-X (251,70) regagnant 0,2%.