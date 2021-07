Se passer de déodorant, vraiment ?

Plus radical encore, certains font le choix de bannir l’usage de produit déodorant. « Pas besoin de déo, si on se lave tous les jours », entend-on parfois. « Ceux qui tiennent ces discours n’ont pas tout à fait tort », estime Dominique Tennstedt, « il est tout à fait possible de se passer de déodorant pour peu qu’on se lave à l’eau et au savon. J’insiste sur le savon, parce que c’est son action antibactérienne qui est primordiale ici pour lutter contre la transpiration ». Mais, le dermatologue ne donne pas non plus totalement raison à ces discours anti-déodorants : « Certains de mes patients qui ont de sérieux problèmes de transpiration ont beau se laver convenablement au savon, tous les jours, ils continuent de sentir malgré tout. C’est donc vrai pour certains, mais pas pour d’autres.