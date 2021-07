Remco Evenepoel, 9e du chrono des JO: «J’ai encore beaucoup de marge de progression»

Remco Evenepoel a terminé mercredi le contre-la-montre de cyclisme à la neuvième place, à deux bonnes minutes du vainqueur slovène Primoz Roglic, un résultat dont le coureur de 21 ans peut se satisfaire.

« Un top dix aux Jeux est toujours bien, certainement avec un tel plateau. J’avais dit qu’il y avait bien dix candidats au podium », a-t-il réagi à l’issue de son chrono.

Samedi, son compatriote Wout van Aert avait remporté la médaille d’argent lors de la course en ligne. Mercredi, il a terminé à la 6e place. « Wout et moi pouvons être fiers de figurer dans le top 10 », a souligné Evenepoel. « Nous avons donné le maximum. C’était très difficile. Quand on voit à quelle vitesse a roulé Roglic, ce n’est pas immérité. »