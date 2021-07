Spotify remplit ses objectifs d'abonnés payants au 2T, mais pas d'utilisateurs

"La plupart de nos principaux indicateurs (...) ont été meilleurs que prévu ce trimestre", s'est félicité le groupe dans son rapport trimestriel.

Le nombre d'utilisateurs actifs a atteint 365 millions (+22% sur un an) fin juin. Principale source de revenus, les abonnés payants sont eux désormais 165 millions (+20%), a indiqué la plateforme audio dans son rapport.

Si Spotify, dont le siège est à Stockholm mais qui est coté à la Bourse de New York, tablait en avril sur 162 à 166 millions d'abonnés payants et répond donc aux attentes, le groupe est légèrement en dessous de ses prévisions concernant le nombre d'utilisateurs actifs - il en attendait entre 366 et 373 millions.

Cette contre-performance s'explique "principalement en raison d'un nombre plus faible d'utilisateurs au cours de la première moitié du trimestre. Le Covid-19 a continué à peser sur nos performances sur plusieurs marchés et, dans certains cas, nous avons interrompu nos campagnes marketing en raison de la gravité de la pandémie", a expliqué le groupe.