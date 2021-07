Erika Vlieghe: «Se balader dans la nature, c’est méditatif»

Elle est le visage de la pandémie depuis le début. Présidente du Gees et du Gems, les groupes d’experts chargés de conseiller le gouvernement, Erika Vlieghe a dû parfois batailler pour (essayer de) mettre tout le monde d’accord. Dès que l’occasion se présente, elle s’échappe dans la nature pour se ressourcer, près de chez elle ou chez son copain. A 15 km de Bruxelles ou du côté de Lummen, l’infectiologue se définit comme une nomade de la E314.

Quand elle peut, Erika Vlieghe se balade, partageant son temps entre la campagne environnante de Meerbeek (Brabant flamand), où elle est installée depuis la naissance de ses fils, et celle de Lummen (Limbourg), où vit son compagnon. - Pierre-Yves Thienpont.

On avait lu dans la presse flamande qu’il lui arrivait de ne pas être ponctuelle. Les mauvaises langues ! Etait-ce parce qu’en ce 21 juillet, la présidente du groupe d’experts chargés de conseiller le gouvernement (Gems) avait enfin le temps de savourer un jour férié sans réunion à enchaîner, coups de téléphone à donner ou rapports épidémiologiques à surveiller (du moins de trop près) ? Un seul coup de sonnette a suffi, à l’heure dite. Quelques minutes plus tard, c’est une Erika Vlieghe tout sourire qui nous invite à contourner la maison pour la retrouver dans le jardin. On ne badine pas avec les risques sanitaires. « Je suis la dernière à tricher. Si tu fais la promo des règles, il faut les suivre ! », confie-t-elle dans un français quasi parfait, mâtiné d’accent flamand, qu’elle a appris à l’adolescence en passant des vacances à Esneux, chez la cousine de sa mère.