Les films cultes qui ont marqué Cannes: «Mon voisin Totoro» de Hayao Miyazaki

Petit bijou du studio Ghibli, hymne à la nature et à l’enfance, « Mon voisin Totoro » est un pur moment de poésie qui offre une vision du monde différente et réjouissante.

Le vœu de Miyazaki avec «Mon voisin Totoro»: que les enfants aient toujours envie de courir dans les champs et d’être assez curieux pour regarder sous la véranda de la maison. - D.R.

Embarquement immédiat de toute la famille, sans distinction d’âge, dans un chat-bus, pour un bonheur simple mais inoubliable, loin de l’agitation contemporaine. Il se passe peu de chose dans Mon voisin Totoro, du grand maître de l’animation japonaise, Hayao Miyazaki. Et pourtant, ce film qui est autant dans la magie que dans le réel agit comme une caresse, crée une émotion, voire une nostalgie, réveille la curiosité enfantine et met dans un état de bien-être. Sans doute parce qu’il est d’une profondeur inouïe, se connecte directement à notre âme d’enfant et diffuse une bienveillance essentielle.