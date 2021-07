La malédiction des Jeux s’arrête pour Fanny Lecluyse

Elle avait fini par craindre le pire tant ses derniers entraînements s’étaient mal passés. « À chaque fois, excusez l’expression, j’avançais comme une m…, et ça m’a fait un peu paniquer. Même à l’échauffement avant la course j’avais l’impression de ne pas avancer. Alors, je me suis dit « Vas-y à fond et tu verras »

Fanny Lecluyse y a donc été « à fond » en séries du 200 m brasse, ce mercredi soir, à Tokyo. Et la récompense est tombée comme un cadeau au bout de ses quatre longueurs, bouclées en 2min23.42, le deuxième temps de sa carrière, à 12 centièmes de son record de Belgique. Un chrono qui lui a valu de terminer 11e des séries et d’accrocher ce satané top 16 après lequel elle courait désespérément après s’être loupée tant en 2012, à Londres, qu’en 2016, à Rio.