JO 2020: au bord de l’évanouissement, avec un œil au beurre noir, une judokate russe arrache la médaille de bronze (photos)

La judoka russe Madina Taimazova a fait preuve d’un extraordinaire courage pour décrocher la médaille de bronze des -70 kg en disputant ses deux derniers combats avec un spectaculaire œil au beurre noir, mercredi à Tokyo.

En demi-finale, elle a d’abord résisté à la future championne olympique, la Japonaise Chizuru Arai, lors d’un combat épique qui a duré plus de 12 minutes dans le golden score, soit plus de 16 minutes en tout, et qu’elle a fini au bord de l’évanouissement.

Elle est sortie du tapis soutenue par son entraîneur et un officiel et est revenue quelques dizaines de minutes plus tard pour son combat pour la médaille de bronze, de nouveau disputé avec l’œil droit tuméfié et presque fermé. Elle l’a pourtant emporté, face à la Croate Barbara Matic.