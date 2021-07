Animaux: les refuges sont surpeuplés

Pour les chiens ou pour les chats, toutes les cages sont pleines : le centre d’accueil pour animaux de La Louvière est plein à craquer depuis plusieurs mois. Le centre d’accueil héberge 50 chiens et 251 chats, qui occupent complètement les vétustes bâtiments du centre louviérois. Il n’est toutefois pas une exception. A Perwez, le centre Sans Collier déborde aussi et accueille 310 animaux, soit « un peu plus de 100 % de nos capacités ». On sature également au refuge Veeweyde, à Anderlecht : entre 60 et 70 bêtes hébergées, plus de 95 % de ce qui est possible. A Forest enfin, le refuge de la Croix Bleue est « complet de chez complet » depuis le début du mois.

A La Louvière, quatre personnes œuvrent au quotidien dans le refuge, « mais il y a du travail pour 13 : il faut suivre les animaux, les déparasiter, les stériliser, les vacciner », ce qui explique que le centre repose énormément sur la volonté des bénévoles.