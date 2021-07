Les films cultes qui ont marqué Cannes: «Les valseuses»

Gérard Depardieu, Miou-Miou et Patrick Dewaere, un trio d’enfer pour une cavale culte, et un premier triomphe public pour Blier. D.R. - D.R.

Jouir sans entrave, agir sans morale et faire ce qui leur plaît. Voilà la ligne de conduite des héros immoraux de Bertrand Blier qui s’est toujours revendiqué « mal élevé », adorant « foutre la merde » comme il nous l’a confié un jour. En 1974, Les valseuses, c’est un coup de poing dans la gueule du cinéma français et de la France traditionnelle et embourgeoisée de Pompidou. Le film post-soixante-huitard, potache et irrévérencieux, fait scandale (il est interdit aux moins de 18 ans) mais est aussi le premier succès du cinéaste – plus de 5,7 millions de spectateurs en France.