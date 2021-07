Le message d’encouragement de Pau Gasol à Simone Biles: «Tu es une véritable championne»

La superstar de la gymnastique américaine Simone Biles a reçu beaucoup de soutien venant du monde du sport à la suite de son abandon lors de la finale du concours général de gymnastique par équipes, que les Etats-Unis ont conclu à la deuxième place. Parmi ces soutiens, elle a reçu un message de Pau Gasol, un basketteur espagnol très célèbre.

Il a tweeté : « Tout mon soutien à Simone Biles. La santé mentale est un élément clé de notre santé, et cela DOIT toujours être une priorité. Il faut que le monde du sport se concentre un peu plus sur le bien-être émotionnel et mental. Merci d’utiliser ta plateforme, tu es une véritable championne ! »