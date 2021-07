Six mois après la tempête GameStop, les petits actionnaires restent mobilisés

Devenu le symbole de la rébellion des petits actionnaires contre les puissants de Wall Street en janvier, GameStop continue de mobiliser six mois après, avec l’espoir de faire mordre la poussière à quelques fonds spéculatifs. L’histoire a défrayé la chronique durant plusieurs semaines et a participé au succès de nouveaux acteurs du marché comme la jeun e plateforme en vogue Robinhood, qui devrait faire ses débuts à la Bourse de New York jeudi.

En quelques jours en début d’année, l’action de la chaîne de magasins de jeux vidéos est passée de 17 dollars environ à près de 500. Le titre était dopé par des petits investisseurs décidés à en découdre avec des investisseurs institutionnels qui avaient massivement parié sur l’effondrement boursier de GameStop et ont été pris à revers. Certains fonds spéculatifs y ont perdu gros, au point de devoir parfois mettre la clef sous la porte.