Un texte, aussi solide soit-il, n’est pas une garantie absolue. C’est le cas un peu partout dans le monde mais aussi près de chez nous. On l’a vu avec la crise des migrants. - Reuters

Commentaire

Les réfugiés se comptent par dizaines de millions dans le monde. Tous auraient certainement préféré rester chez eux, avec leur famille et leurs amis. Mais le sort en a décidé autrement. C’est ce qui est arrivé chez nous quand la Seconde Guerre mondiale a éclaté : des centaines de milliers de Belges ont pris le chemin de l’exode. C’est ce qui arrive toujours aujourd’hui un peu partout dans le monde et pas uniquement à cause d’un conflit armé ou pour des opinions politiques.