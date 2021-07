Datant de 1205 et signée de la main de Nicolas de Verdun, un orfèvre reconnu pour l’époque, la châsse de Tournai, à l’instar de sa cathédrale, représente le passage du roman vers le gothique.

Plus de 800 ans que la châsse fait partie du trésor de la cathédrale, évitant les pillages, vols, folies révolutionnaires, destructions iconoclastes. - Roger Milutin.

Qu’est-ce qu’un an quand on est éternelle ? Bien peu de chose. Un an après avoir servi de décor à sa série sur le patrimoine, Le Soir est donc revenu dans la Cité des cinq clochers, au chevet de cette belle endormie. La cathédrale de Tournai n’est pourtant pas classée parmi les sept merveilles de Belgique. Ce qu’elle renferme, oui. Elle méritait donc qu’on s’y attarde de nouveau.