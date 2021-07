Anderlecht refuse de céder à la panique

En manque de buteur(s) et d’automatismes, les Mauves auront encore besoin de temps avant de voir leurs nouveaux transferts briller. Mais la direction anderlechtoise s’interdit d’agir dans la précipitation. Même dans le dossier de l’indispensable buteur.

Anderlecht n’est pas (encore) d’attaque. Pour la troisième saison d’affilée, le club bruxellois attend toujours l’officialisation de l’arrivée d’un attaquant de pointe alors que les choses sérieuses sont sur le point de commencer. Privés d’une force de frappe digne de leurs ambitions mais aussi et surtout d’automatismes, les Mauves risquent de connaître un nouveau début de saison difficile. La direction anderlechtoise refuse toutefois de céder à la panique, certes consciente des énormes lacunes affichées au second acte contre l’Union, mais rassurée par ce que son équipe en pleine reconstruction – plus de la moitié du onze de départ n’avait jamais joué ensemble – a montré avant le repos face aux champions de D1B.

1 Le Sporting a perdu… 60 % de ses buteurs