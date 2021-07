Un important réseau de fausses infirmières démantelé à Liège

Quatre mandats de perquisition ont été mis à exécution en région liégeoise et sept personnes ont été interpellées dans le cadre d’une enquête initiée début de cette année et concernant de fausses infirmières qui se présentaient chez des personnes âgées pour réaliser des tests Covid en vue de leur subtiliser de l’argent, a rapporté mercredi le parquet de Liège.

Le préjudice approche les 100.000 euros en liquide en plus des bijoux volés en or. Près de 30 victimes ont été dénombrées et douze faits ont été mis à l’instruction.

L’enquête a permis de démontrer que les auteurs appartiennent à la communauté des gens du voyage sédentarisée, originaire d’ex-Yougoslavie. « Véritable organisation criminelle familiale bien rodée dans laquelle chacun jouait un rôle », indique le Parquet de Liège qui révèle le modus operandi des malfrats.