Voyages: le last minute en zone verte, «challenger» d’un été pluvieux sous covid

«La Grèce est vraiment le pays numéro un des last minute de juillet», selon Piet Demeyere, porte-parole du géant Tui en Belgique. - EPA

Si dans un contexte d’incertitude les Belges ont cette année gardé le pied sur le frein avant de réserver leurs vacances, il semblerait que la météo calamiteuse de juillet ait joué un rôle de déclencheur pour les départs en dernière minute. C’est du moins le sentiment exprimé par plusieurs acteurs du secteur. « Quantifier le phénomène est vraiment difficile, mais il est certain que nous avons eu beaucoup plus de last minute en comparaison avec 2019, que considérons comme la dernière année normale connue », observe ainsi Piet Demeyere, porte-parole du géant Tui en Belgique.