Bourse de Bruxelles - Prudente progression du BEL 20 et de ses voisins européens

Elia (99,25) et Melexis (92,00) se distinguaient par des bonds de 4,47 et 6,11 pc, celle-ci après la publication de résultats supérieurs aux attentes. Galapagos (51,55) et arGEN-X (256,60) étaient positives de 2,69 et 2,19 pc, Solvay (113,95) et UCB (90,32) s'appréciant de 0,22 et 0,58 pc.

Umicore (52,56) freinait le BEL 20 en abandonnant 1,76 pc en compagnie de AB InBev (58,12) et KBC (67,56), négatives de 0,15 et 0,09 pc, Ageas (44,74) cédant 0,18 pc. Aedifica (121,80) avait porté son avance à 1,84 pc, WDP (35,92) s'appréciant de 0,96 pc et Sofina (391,80) de 1,56 pc. Proximus (17,27) et Telenet (32,48) gagnaient 0,41 et 0,06 pc, Orange Belgium (20,40) bondissant par ailleurs de 3,03 pc tandis que Bpost (9,52) perdait 0,88 pc.