Immobilier: le risque d’une fracture dans les régions sinistrées par les inondations

Pour le moment, l’heure est à l’urgence: chercher des solutions pour reloger les sinistrés et commencer à remettre les biens en état. - Photo News.

Dans son agence en plein centre-ville de Liège, ce professionnel se demande bien comment il va pouvoir poursuivre la vente d’une dizaine d’appartements neufs situés à Chaudfontaine. « Il va falloir qu’on trouve une solution avec le promoteur ». Béatrice Demeuse, qui dirige des agences Century21 à Dinant, Namur et Ciney, se pose la même question pour une demeure de prestige qu’elle venait de mettre en vente près de Rochefort. « On a dû tout annuler. Le propriétaire est en train d’essayer de remettre cette maison en état, tout le chauffage est à refaire, les portes… » Quel impact les inondations vont-elles avoir sur le marché immobilier local ? Difficile d’y répondre aujourd’hui. D’autant que pour le moment, tout est mis sur pause. Sauf pour ce qui relève de l’urgence : chercher des solutions pour reloger les sinistrés, commencer à remettre les biens en état. « Le mois de juillet est traditionnellement plus calme, mais nous avons quand même postposé certaines mises en vente.