«Une leçon», «une humiliation»…: le sélectionneur français aux JO et le président de la FFF sous le feu des critiques

Le parcours de l’équipe de France de football aux Jeux Olympiques s’est arrêté dès le premier tour après une lourde défaite face au Japon. Pour beaucoup d’internautes, Sylvain Ripoll, le sélectionneur des espoirs, et Noël Le Graët, le président de la Fédération Française de Football, sont les principaux responsables de cette désillusion tricolore. Le bilan est médiocre : deux défaites, une victoire et onze buts encaissés, le pire total du tournoi.

Sur Twitter, les internautes ont été scandalisés par la prestation des Bleuets à Tokyo et ils ont exprimé leur mécontentement. « Ripoll cumule élimination sur élimination en prenant des leçons voire même des humiliations depuis plus de deux ans en étant reconduit par Le Graët. On va massacrer nos générations jusqu’à quand ? », a notamment fustigé Walid Acherchour, futur chroniqueur de l’After Foot sur RMC. Il a rappelé au passage l’échec cuisant de Sylvain Ripoll à l’Euro Espoirs en mai dernier.