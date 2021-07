Un plateau décimé par le covid

On mettra ça sur le compte de la malchance : le week-end dernier, John Rahm et Bryson DeChambeau ont renoncé au tournoi olympique après avoir été testés positifs au covid. Par de bol, en effet, de voir les nº 1 et 6 du ranking mondial sortir d’une liste des engagés déjà malmenée, comme cela avait été le cas il y a 5 ans au Brésil. Ainsi, Dustin Johnson (nº 2), Brooks Koepka (7) et Louis Oosthuizen (8) ont gardé la ligne en renonçant au déplacement et en l’expliquant par le fait qu’ils préféraient ne pas couper avec le PGA Tour – (très) rémunérateur, lui…

Ainsi, 7 des 20 meilleurs joueurs du monde, seulement, auront pris le départ du tournoi olympique sur le parcours magnifique et très long (6.800 mètres) du Kasumigaseki Country Club. A titre de comparaison, le tournoi féminin programmé la semaine prochaine à Tokyo, et dans lequel est engagée Manon De Roey, accueillera les 14 premières joueuses du monde !