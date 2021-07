Le golf aux JO de Tokyo: «Comme un petit air d’Augusta»

Les deux Thomas, Pieters et Detry, entament leur tournoi ce jeudi. Le premier veut faire mieux qu’à Rio (4e), le deuxième poursuivre sur la lancée de son excellent début de saison.

Ils sont arrivés tard, même l’un encore plus que l’autre, mais ils ne cachent pas leur enthousiasme d’être là, l’un encore plus que l’autre aussi. Il faut dire que voyager d’un coin à l’autre de la planète, parfois à des intervalles très réduits, fait partie de leur vie. Mais surtout, c’est la découverte du parcours qui accueillera l’épreuve de golf – masculine de jeudi à dimanche, féminine de mercredi à samedi prochains – qui s’est visiblement muée pour eux en véritable enchantement.

« C’est magnifique, on trouve même ici comme un petit air d’Augusta ! », s’exclame Thomas Detry, arrivé dimanche soir à Tokyo, tandis que son pote Thomas Pieters a mis 24 heures de plus pour rejoindre la capitale japonaise : « C’était le premier anniversaire de ma fille samedi, et je tenais à souffler sa première bougie en famille avant de monter dans l’avion », enchaîne l’Anversois.