JO: le 4 x 400 m mixte, une nouveauté qui motive

L’athlétisme démarre ce vendredi au stade olympique de Tokyo. Au programme de la première journée, une épreuve inédite et symbolique.

Par Philippe Vande Weyer et Philippe Vande Weyer, envoyé spécial à Tokyo

J’aime la philosophie de cette épreuve. Elle envoie un très beau message et je suis fier que mon sport mette ainsi en avant cette mixité qui est, pour moi, fondamentale. »

Depuis son apparition en 2017, lors des Relais mondiaux disputés à Nassau, aux Bahamas, Jacques Borlée n’a jamais caché son affection et son intérêt pour le relais 4 x 400 m mixte, une épreuve qui, comme son nom l’indique se court avec deux hommes et deux femmes, dans un ordre non imposé.

« La plupart des équipes adoptent la même tactique avec un ordre homme-femme-femme-homme », rappelle Camille Laus, la capitaine des Cheetahs, l’équipe féminine belge de 4 x 400 m. « Mais la Pologne, lors des derniers Mondiaux, à Doha, en 2019, a mis d’abord ses deux hommes pour tenter un “coup” et prendre une grosse avance sur les autres. C’était très spectaculaire et le public a apprécié, mais elle a terminé 5e. »