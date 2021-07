Coronavirus: en France, un cadre commun et des mesures locales

Au printemps 2020, lors de la première vague, c’était simple et radical. Tout le monde était logé à la même enseigne. Dans le Larzac, où il n’y avait quasiment pas de cas de covid, comme dans le Grand Est, où l’épidémie explosait. C’était confinement drastique pour tout le monde.

Alors que la France est aujourd’hui en pleine quatrième vague, la donne a changé. Un même cadre national reste bien sûr en vigueur. Dans tout le pays, le « pass sanitaire » (certificat de double vaccination, test négatif de moins de 48 heures ou preuve d’une infection il y a plus de onze jours mais moins de six mois) est entré en application dans les musées, les cinémas, les parcs de loisirs, etc. Et ce sésame sera exigé dans les premiers jours d’août (sans doute entre le 7 et le 10, en fonction de la promulgation de la loi) dans les bars et restaurants, y compris en terrasse.