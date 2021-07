Cyclisme aux JO: la place des Belges n’était pas sur le podium

Tous deux cités avec insistance parmi les favoris du chrono individuel, Wout van Aert et Remco Evenepoel ont été nettement dominés sur le circuit du Mont Fuji. Le cyclisme sur route quitte les Jeux après avoir offert une médaille au Team Belgium (l’argent de van Aert dans la course en ligne). Le minimum espéré.

Creusé par un effort total d’une heure, leur visage hâve était juste égayé par un petit sourire, fatigué mais rassurant, éloquent surtout. Ce rictus discret était celui d’hommes fourbus et esquintés par le vent tournoyant au pied du Mont Fuji, surtout de champions ne nourrissant aucun regret. Tous deux sont à leur place dans le top 10 du CLM olympique, aucun d’eux ne pouvait prétendre à une médaille. Wout van Aert (6e) et Remco Evenepoel (9e) ont courbé l’échine devant des rivaux aux arguments plus convaincants, le butin du Team Belgium n’est donc pas plus dodu, hélas.