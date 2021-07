Le basket 3x3 aimerait s’inspirer de l’histoire des Red Lions

Vervoort et ses équipiers ont été débordés physiquement mercredi. @News

Certains ont douté, et doutent encore davantage peut-être, de leurs capacités. Une chose demeure : Thierry Marien, Thibaut Vervoort, Nick Celis et Rafaël Bogaerts, les quatre potes qui ont formé l’équipe de basket 3x3 présente aux Jeux de Tokyo, sont bien de vrais sportifs. Qui goûtent peu la défaite donc. Et mercredi soir au cœur du parc Aomi, c’est la soupe à la grimace qu’ils servaient après avoir successivement subi la loi en demi-finale de Lettons complètement survoltés qui les ont pris directement à la gorge (21-8). Puis, en « petite finale », des Serbes qui, de manière moins agressive mais néanmoins beaucoup mieux construite, leur ont fait subir le même sort (21-10). Ou comment mettre brutalement fin en deux actes de 10 minutes à la belle histoire d’une bande de potes…